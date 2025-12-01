Apéro Opéra et autres gourmandises lyriques Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon
Apéro Opéra et autres gourmandises lyriques Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon dimanche 14 décembre 2025.
Apéro Opéra et autres gourmandises lyriques
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
La gastronomie et l’opéra vont de pair depuis bien longtemps. Enchantez votre début de soirée avec les talents de l’art lyrique et partagez une dégustation harmonieuse sur les airs les plus connus du bel canto.
Apéro lyrique avec la cantatrice Isabelle Droin et la troupe lyrique de Côte d’Or.
Goûter lyrique de Noël ??
Noël en musique ! Venez chanter les plus belles mélodies de Noël lors de notre goûter lyrique enchanté. Chanteurs en herbe, préparez vos voix ! Le dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h30 .
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Apéro Opéra et autres gourmandises lyriques
L’événement Apéro Opéra et autres gourmandises lyriques Dijon a été mis à jour le 2025-12-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)