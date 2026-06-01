Apéro partage : Et si on parlait textile ?, centre culturel de Belberaud – place St Exupéry, Belberaud

Apéro partage : Et si on parlait textile ? Jeudi 4 juin, 18h30 centre culturel de Belberaud – place St Exupéry Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite entre 18h30 et 21h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

APÉRO PARTAGE : Et si on parlait textile ?

Qu’y a-t-il vraiment derrière les étiquettes de nos vêtements ?

Coups de cœur, achats en ligne ou placards qui débordent… notre dressing a un impact bien plus grand qu’on ne l’imagine sur l’environnement.

Pour son prochain Apéro Partage, l’équipe de CocciBel vous propose une soirée d’échange et de solutions concrètes pour repenser notre rapport au textile, sans pression et dans la convivialité !

AU PROGRAMME DE CETTE SOIRÉE

Une introduction pour mieux comprendre : Quel est l’impact réel de nos achats de vêtements sur la planète ? Comment décrypter les étiquettes ?

Quel est l’impact réel de nos achats de vêtements sur la planète ? Comment décrypter les étiquettes ? Des conseils & bonnes pratiques : Comment décrypter les étiquettes ?Comment mieux choisir au quotidien et prolonger la vie de nos tissus ?

Comment décrypter les étiquettes ?Comment mieux choisir au quotidien et prolonger la vie de nos tissus ? Les bonnes adresses du territoire : Où trouver les filières locales pour mieux donner, troquer ou recycler près de chez nous au Sicoval ?

Où trouver les filières locales pour mieux donner, troquer ou recycler près de chez nous au Sicoval ? Une initiation pratique : en partenariat avec La Cernailla, CocciBel vous propose d’explorer comment la nature peut redonner une seconde vie à nos vêtements et nos textiles grâce à la magie de la teinture végétale !

Quand ?

Jeudi 4 juin à partir de 18h30

Où ?

Centre Culturel de Belberaud

Le principe :

Comme toujours, aux Apéros Partage, on découvre, on échange et chacun apporte un petit truc à boire ou à grignoter pour prolonger la discussion !

Enfilez votre tenue fétiche (celle que vous portez depuis des années !) et venez papoter avec l’équipe !

Vous ne connaissez pas encore la Cernailla ?

Découvrez son univers sur https://www.lacernailla.com/

Vous aurez forcément envie de découvrir ses créations et de venir à la rencontre d’Isabelle pour une imersion gratuite dans l’univers de la teinture végétale !

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Pour son prochain Apéro Partage, l’équipe de CocciBel vous propose une soirée d’échange et de solutions concrètes pour repenser notre rapport au textile, sans pression et dans la convivialité ! Apéro partage Mode durable