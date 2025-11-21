Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Partagé MJC Héritan Mâcon

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à grignoter et/ou à boire et le partager. En collaboration avec l’association de tango Les Tangoustes, venez papoter, manger et danser avec nous !
L’apéro débutera à partir de 18h30, suivie d’une initiation de 19h à 19h30, puis d’un bal jusqu’à 22h.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

