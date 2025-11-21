Apéro Partagé MJC Héritan Mâcon
Apéro Partagé MJC Héritan Mâcon vendredi 21 novembre 2025.
Apéro Partagé
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à grignoter et/ou à boire et le partager. En collaboration avec l’association de tango Les Tangoustes, venez papoter, manger et danser avec nous !
L’apéro débutera à partir de 18h30, suivie d’une initiation de 19h à 19h30, puis d’un bal jusqu’à 22h. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
L’événement Apéro Partagé Mâcon a été mis à jour le 2025-11-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès