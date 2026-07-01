Informations pratiques

Montjoux

Apéro partagé

Devant l’église sous le cerisier Montjoux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

A partir de midi devant l’église du Vieux Village de Montjoux, venez passer un moment sympa sous le cerisier autour d’un apéro partagé !

Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à grignoter.

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Devant l’église sous le cerisier Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80 contact@mairie-dieulefit.fr

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English :

Starting at noon in front of the church in the Old Village of Montjoux, come spend a pleasant moment under the cherry tree enjoying a shared aperitif!

Everyone should bring a little something to drink or nibble on.

L’événement Apéro partagé Montjoux a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux