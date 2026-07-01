Apéro partagé Montjoux
dimanche 19 juillet 2026 · Montjoux
Informations pratiques
Montjoux
Apéro partagé
Devant l’église sous le cerisier Montjoux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
A partir de midi devant l’église du Vieux Village de Montjoux, venez passer un moment sympa sous le cerisier autour d’un apéro partagé !
Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à grignoter.
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Devant l’église sous le cerisier Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80 contact@mairie-dieulefit.fr
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English :
Starting at noon in front of the church in the Old Village of Montjoux, come spend a pleasant moment under the cherry tree enjoying a shared aperitif!
Everyone should bring a little something to drink or nibble on.
L’événement Apéro partagé Montjoux a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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