Apéro Partagé Rimé & Xavier Saïki MJC Héritan Mâcon

Apéro Partagé Rimé & Xavier Saïki

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-23
2025-10-23

Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à grignoter et/ou à boire et le partager. Concert au chapeau.

Rimé, rappeur et slameur à la plume engagée et mélancolique, s’associe au talentueux guitariste Xavier Saïki pour une fusion musicale percutante et sincère.

Lauréats du prix du public au tremplin A Thou Bout d’Chant 2024, Rimé et Xavier ont partagé la scène avec Demi-Portion, Casey, La Canaille, et bien d’autres.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

