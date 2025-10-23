Apéro Partagé Rimé & Xavier Saïki MJC Héritan Mâcon
Apéro Partagé Rimé & Xavier Saïki MJC Héritan Mâcon jeudi 23 octobre 2025.
Apéro Partagé Rimé & Xavier Saïki
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à grignoter et/ou à boire et le partager. Concert au chapeau.
Rimé, rappeur et slameur à la plume engagée et mélancolique, s’associe au talentueux guitariste Xavier Saïki pour une fusion musicale percutante et sincère.
Lauréats du prix du public au tremplin A Thou Bout d’Chant 2024, Rimé et Xavier ont partagé la scène avec Demi-Portion, Casey, La Canaille, et bien d’autres. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
