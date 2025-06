Apéro participatif et lâché de chiens CaniPark Vesoul 7 juillet 2025 18:30

Haute-Saône

CaniPark 53 Rue Jean Jaurès Vesoul Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-07-07 18:30:00

fin : 2025-07-10 20:30:00

2025-07-07

2025-07-10

Apéro participatif et lâcher de chiens un moment convivial pour les chiens et leurs propriétaires.

Lundi 7 juillet, place aux chiens de moins de 15 kg.

Jeudi 10 juillet, ce sera au tour des plus de 15 kg.

Venez échanger et partager dans une ambiance détendue ! .

CaniPark 53 Rue Jean Jaurès

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

