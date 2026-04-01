Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

Roussas

Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Verre de vin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:00:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Moules, huîtres, bulots et couteaux… autour des cuvées de saison, à partager sans modération ! Réservation conseillée.

.

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels, oysters, whelks and razor clams… around seasonal vintages, to be shared without moderation! Reservations recommended.

L’événement Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve Roussas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes