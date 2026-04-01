Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas
Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas samedi 18 avril 2026.
Roussas
Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve
DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Verre de vin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 12:00:00
fin : 2026-04-18 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Moules, huîtres, bulots et couteaux… autour des cuvées de saison, à partager sans modération ! Réservation conseillée.
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DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
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English :
Mussels, oysters, whelks and razor clams… around seasonal vintages, to be shared without moderation! Reservations recommended.
L’événement Apéro Patio Brasucade et coquillages Domaine de Grangeneuve Roussas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes