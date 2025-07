Apéro patrimoine Panorama d’architectures de toutes les époques RDV Place Maurice Mollard Aix-les-Bains

Apéro patrimoine Panorama d’architectures de toutes les époques RDV Place Maurice Mollard Aix-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Apéro patrimoine Panorama d’architectures de toutes les époques

RDV Place Maurice Mollard Place Maurice Mollard Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez rencontrer les guides-conférenciers de la Ville d’Art et d’Histoire et partagez un verre avec eux.

.

RDV Place Maurice Mollard Place Maurice Mollard Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 35 05 50 jep@aixlesbains.fr

English :

Come and meet the guide-lecturers from the Ville d’Art et d’Histoire and share a drink with them.

German :

Treffen Sie die Fremdenführer der Stadt der Kunst und Geschichte und teilen Sie ein Getränk mit ihnen.

Italiano :

Venite a conoscere i docenti-guida della Città d’Arte e di Storia e a bere qualcosa con loro.

Espanol :

Venga a conocer a los conferenciantes-guía de la Ciudad de las Artes y de la Historia y comparta una copa con ellos.

L’événement Apéro patrimoine Panorama d’architectures de toutes les époques Aix-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-22 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes