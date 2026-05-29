Chauvigné

Apéro Patrimoine Paroles d’Inventaire, sacré Chauvigné

Place de l’Église Chauvigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne, en partenariat avec Couesnon Marches de Bretagne, vous convie au deuxième et dernier Apéro Patrimoine de la saison !

Découvrez l’Inventaire du Patrimoine de la Région Bretagne, actif depuis plus de 60 ans, et participez à l’identification de photographies anciennes encore non légendées à ce jour.

Un commentaire de l’église de Chauvigné sera proposé par Marie Prunier, habitante passionnée d’histoire locale et membre de l’APPAC.

La découverte se clôturera sur un moment de convivialité avec un apéro partagé.

Sans réservation Prévoir des chaussures adaptées. .

Place de l’Église Chauvigné 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 40 94

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English :

L’événement Apéro Patrimoine Paroles d’Inventaire, sacré Chauvigné Chauvigné a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne