Apéro patrimonio #3 des Éphémères du Patrimoine Cahors

mercredi 27 août 2025.

Apéro patrimonio #3 des Éphémères du Patrimoine

Rue du Périé Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

L’association Cahors, les patrimoines en mouvement explorera la thématique de l’eau à Cahors à l’occasion de sa 4e édition des Ephémères du Patrimoine.

Chaque année, cette vague d’exposition a pour but de faire découvrir un nouvel aspect patrimonial de la cité cadurcienne.

En 2025, les projecteurs seront sur l’eau sa gestion et son utilisation depuis la période gallo-romaine jusqu’à son usage de nos jours à Cahors mais aussi la rivière Lot, l’eau comme atout touristique, énergétique, écologique, sportif…

En parallèle de cette exposition seront célébrés des Apéro Patrimonio chaque mois, pour découvrir un lieu emblématique au travers d’une conférence suivie d’un apéritif convivial.

Rue du Périé Cahors 46000 Lot Occitanie contact@patrimoinesenmouvement.fr

English :

The association Cahors, les patrimoines en mouvement will be exploring the theme of water in Cahors for its 4th edition of Les Ephémères du Patrimoine.

Each year, this wave of exhibitions aims to showcase a new aspect of Cahors’ heritage.

In 2025, the spotlight will be on water: its management and use from the Gallo-Roman period to the present day in Cahors, but also the river Lot, water as a tourist, energy, ecological and sporting asset?

In parallel with this exhibition, Apéro Patrimonio events will be held each month, allowing visitors to discover an emblematic site through a lecture followed by a convivial aperitif.

German :

Der Verein Cahors, les patrimoines en mouvement wird das Thema Wasser in Cahors anlässlich seiner vierten Ausgabe der Ephémères du Patrimoine erkunden.

Jedes Jahr hat diese Ausstellungswelle das Ziel, einen neuen Aspekt des Kulturerbes der Stadt Cahors zu entdecken.

Im Jahr 2025 wird das Wasser im Mittelpunkt stehen: seine Verwaltung und Nutzung seit der gallo-römischen Zeit bis heute in Cahors, aber auch am Fluss Lot, das Wasser als touristischer, energetischer, ökologischer und sportlicher Trumpf?

Parallel zu dieser Ausstellung werden jeden Monat Apéro Patrimonio veranstaltet, bei denen Sie einen symbolträchtigen Ort durch einen Vortrag und einen anschließenden Aperitif kennenlernen können.

Italiano :

L’associazione Cahors, les patrimoines en mouvement esplorerà il tema dell’acqua a Cahors in occasione della quarta edizione dell’evento Heritage Ephemera.

Ogni anno, questa serie di mostre mira a presentare un nuovo aspetto del patrimonio di Cahors.

Nel 2025, i riflettori saranno puntati sull’acqua: la sua gestione e il suo utilizzo dal periodo gallo-romano ai giorni nostri a Cahors, ma anche il fiume Lot, l’acqua come risorsa turistica, energetica, ecologica e sportiva?

Accanto a questa mostra, ogni mese si terranno gli eventi Apéro Patrimonio, che permetteranno ai visitatori di scoprire un sito emblematico attraverso una conferenza seguita da un aperitivo conviviale.

Espanol :

La asociación Cahors, les patrimoines en mouvement explorará el tema del agua en Cahors en su 4ª edición de Patrimonio Efímero.

Cada año, esta oleada de exposiciones tiene como objetivo mostrar un nuevo aspecto del patrimonio de Cahors.

En 2025, la atención se centrará en el agua: su gestión y uso desde la época galo-romana hasta nuestros días en Cahors, pero también el río Lot, el agua como bien turístico, energético, ecológico y deportivo..

Paralelamente a esta exposición, cada mes se organizará un « Apéro Patrimonio » que permitirá a los visitantes descubrir un lugar emblemático a través de una conferencia seguida de un aperitivo.

