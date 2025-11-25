Apéro-Paysan par L’Amap’tite Grange Saint-Ouen-les-Vignes

Apéro-Paysan par L’Amap’tite Grange

4 Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : Mardi 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

2025-11-25

Le 25 novembre 2025, Amap’tite Grange vous invite à un apéro-paysan.

Le 25 novembre 2025, Amap’tite Grange vous invite à un apéro-paysan. Partez à la rencontre des paysans et paysannes en agriculture bio très locale.

Evènement pour vous permettre de découvrir le fonctionnement de cette association qui permet actuellement à 50 familles d’engager fortement leur assiette dans l’urgente transition écologique et sociale. Vous pourrez déguster des fromages de brebis et de chèvre, des légumes de Neuillé-le-Lierre, des rillettes de volailles, des huiles première pression à froid, des vins natures et jus de fruits…

Distribution tous les mardis de 18h30 à 19h30.

4 Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire amaptitegrange@gmail.com

English : Farmers’ Apéro by L’Amap’tite Grange

On 25th November 2025, Amap’tite Grange invites you to a farmer’s aperitif.

German :

Amap’tite Grange lädt Sie am 25. November 2025 zu einem Apéro-paysan ein.

Italiano :

Il 25 novembre 2025, Amap’tite Grange vi invita a un aperitivo contadino.

Espanol : Aperitivo campesino por L’Amap’tite Grange

El 25 de noviembre de 2025, Amap’tite Grange le invita a un aperitivo campesino.

