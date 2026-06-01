Apéro peinture à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains
Apéro peinture à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Eugénie-les-Bains
Apéro peinture à la Maison Madeline
Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Apéro peinture avec Rachel à la Maison Madeline le samedi 13 juin de 19h à 21h .
Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09
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English : Apéro peinture à la Maison Madeline
L’événement Apéro peinture à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie
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