Apéro Peinture – La Palapa Anneyron 19 juin 2025 07:00

Drôme

Apéro Peinture La Palapa 215 route de Fondeville Anneyron Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Matériel, cours, planche et cocktail inclus.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-19

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Venez passer une belle soirée artistique avec l’artiste Gwendoline Chanel Delhomme qui vous accompagnera pour réaliser votre toile inspiré d’une œuvre d’Utagawa Hiroshige dans un lieu très inspirant !

.

La Palapa 215 route de Fondeville

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 76 62 06 lapalapa.paillote@gmail.com

English :

Come and spend a wonderful artistic evening with artist Gwendoline Chanel Delhomme, who will accompany you as you create your own canvas inspired by a work by Utagawa Hiroshige in an inspiring setting!

German :

Verbringen Sie einen schönen künstlerischen Abend mit der Künstlerin Gwendoline Chanel Delhomme, die Sie dabei begleiten wird, Ihre Leinwand nach einem Werk von Utagawa Hiroshige an einem sehr inspirierenden Ort zu gestalten!

Italiano :

Venite a godervi una serata artistica con l’artista Gwendoline Chanel Delhomme, che vi aiuterà a creare la vostra tela ispirata a un’opera di Utagawa Hiroshige in un ambiente stimolante!

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada artística con la artista Gwendoline Chanel Delhomme, que le ayudará a crear su propio lienzo inspirado en una obra de Utagawa Hiroshige en un entorno inspirador

L’événement Apéro Peinture Anneyron a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche