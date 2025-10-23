Apéro-peinture Restaurant Au Petit Comptoir Anneyron

Apéro-peinture Restaurant Au Petit Comptoir Anneyron jeudi 23 octobre 2025.

Apéro-peinture

Restaurant Au Petit Comptoir 12, Place Rambaud Anneyron Drôme

Tarif : – – 45 EUR

Tout compris (matériel, planche, cocktail)

Date et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Les Apéros-peinture c’est un moment de détente, des rencontres, du fun, accompagné d’une artiste pour exprimer votre créativité. Pas besoin de savoir peindre, tout le monde peut participer !

Restaurant Au Petit Comptoir 12, Place Rambaud Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 82 85 32 lafeeescargot@gmail.com

English :

Apéros-peinture is a time to relax, meet new people and have fun, accompanied by an artist to express your creativity. You don’t need to know how to paint anyone can join in!

German :

Die Mal-Apéros sind: ein Moment der Entspannung, der Begegnung, des Spaßes, begleitet von einer Künstlerin, um Ihre Kreativität auszudrücken. Sie müssen nicht malen können, jeder kann mitmachen!

Italiano :

Le Apéros-peintures sono un momento per rilassarsi, conoscere nuove persone e divertirsi, accompagnati da un artista per esprimere la propria creatività. Non è necessario saper dipingere: chiunque può partecipare!

Espanol :

Apéros-peintures consiste en relajarse, conocer gente nueva y divertirse, con un artista que le ayudará a expresar su creatividad. No es necesario saber pintar, ¡cualquiera puede participar!

L’événement Apéro-peinture Anneyron a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche