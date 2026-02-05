Apéro Peinture Frida Les Couleurs de l’Âme Montauban
Apéro Peinture Frida Les Couleurs de l’Âme
16 Rue Mary Lafond Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-03-05 19:00:00
fin : 2026-03-05 22:00:00
2026-03-05
Apéro Peinture Créez votre Frida Les Couleurs de l’Âme ! à Montauban
Échappez au quotidien et plongez dans une soirée créative et gourmande. Venez peindre votre propre version du chef-d’œuvre Frida.
16 Rue Mary Lafond Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 41 10 04 70 info@loboart.fr
English : Drink & Paint Frida: The Colors of the Soul
Painting Happy Hour: Create your own Frida: The Colors of the Soul ! in Montauban
Escape the everyday and immerse yourself in a creative and delicious evening. Come paint your own version of the masterpiece Frida.
