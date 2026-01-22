Apéro Peinture Bar La Concha Hagetmau

Apéro Peinture

Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Guidé par Rachel, une artiste landaise pendant 2h

Boisson et planche apéritive

Tout inclus dont le matériel

✅ Limité à 8 personnes

Annulation gratuite jusqu’à 24h avant (si vous ne pouvez pas venir vous pouvez reporter sur une autre date)

Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17

English :

??? Guided by Rachel, an artist from the Landes region, for 2 hours

? Drinks and appetizers

? All inclusive including equipment

? Limited to 8 people

? Free cancellation up to 24 hours in advance (if you can’t make it, you can reschedule)

