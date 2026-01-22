Apéro Peinture Bar La Concha Hagetmau
Apéro Peinture Bar La Concha Hagetmau vendredi 23 janvier 2026.
Apéro Peinture
Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau Landes
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Guidé par Rachel, une artiste landaise pendant 2h
Boisson et planche apéritive
Tout inclus dont le matériel
✅ Limité à 8 personnes
Annulation gratuite jusqu’à 24h avant (si vous ne pouvez pas venir vous pouvez reporter sur une autre date)
Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17
English :
??? Guided by Rachel, an artist from the Landes region, for 2 hours
? Drinks and appetizers
? All inclusive including equipment
? Limited to 8 people
? Free cancellation up to 24 hours in advance (if you can’t make it, you can reschedule)
L’événement Apéro Peinture Hagetmau a été mis à jour le 2026-01-20 par Landes Chalosse