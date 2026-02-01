Apéro peinture La Paillote Laveyron

Apéro peinture

La Paillote 100 impasse de la Tuillerie Laveyron Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

dès 15 ans

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11 20:30:00

2026-02-11

Envie de décompresser après le boulot ? Viens t’offrir un after work 100 % lâcher-prise, fun et convivial. Ouvert à tous ! (même si tu penses “ne pas savoir peindre”) Sur l’inspiration de Paul Cézanne. Viens seul·e ou avec ta team. À partir de 15 ans.

La Paillote 100 impasse de la Tuillerie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Want to unwind after work? Come and treat yourself to a 100% fun, friendly after-work experience. Open to all! (even if you think you ?can?t paint?) Inspired by Paul Cézanne. Come alone or with your team. Minimum age 15.

