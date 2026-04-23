Marlenheim

Apéro peinture

16 rue du Vignoble Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-22 2026-06-19

Apéro Peinture chez l’artiste

Envie de sortir du cadre ?

Viens peindre, lâcher prise… et partager un apéro.

Avec Sylvie Graf, artiste peintre et sculpteur, tu crées ta propre toile pendant 2 heures, guidé pas à pas, dans une ambiance conviviale et sans pression.

Pas besoin de savoir peindre ici, tu testes, tu explores, tu t’exprimes.

Matériel fourni.

Rdv les vendredis 8, 22 mai et 19 juin de 18h à 20h

6 places seulement !

Tarif 65€ personne (tout compris)

Réservation obligatoire 06 61 47 59 73 (SMS de préférence)

Une partie des recettes sera reversée à Caritas, en soutien aux enfants en difficulté. .

16 rue du Vignoble Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73

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English :

L’événement Apéro peinture Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble