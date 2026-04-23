Apéro peinture Marlenheim
Apéro peinture Marlenheim vendredi 8 mai 2026.
Marlenheim
Apéro peinture
16 rue du Vignoble Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-22 2026-06-19
Apéro Peinture chez l’artiste
Envie de sortir du cadre ?
Viens peindre, lâcher prise… et partager un apéro.
Avec Sylvie Graf, artiste peintre et sculpteur, tu crées ta propre toile pendant 2 heures, guidé pas à pas, dans une ambiance conviviale et sans pression.
Pas besoin de savoir peindre ici, tu testes, tu explores, tu t’exprimes.
Matériel fourni.
Rdv les vendredis 8, 22 mai et 19 juin de 18h à 20h
6 places seulement !
Tarif 65€ personne (tout compris)
Réservation obligatoire 06 61 47 59 73 (SMS de préférence)
Une partie des recettes sera reversée à Caritas, en soutien aux enfants en difficulté. .
16 rue du Vignoble Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro peinture Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Marlenheim (Bas-Rhin)
- Circuit VTT 9 Les murs d’enceinte Marlenheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Randonnée Circuit du Wangenberg Marlenheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit VTT 15 Circuit des Echappées Marlenheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Sentier viticole de Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- 6.Le Petit Kochersberg Marlenheim Bas-Rhin 1 mai 2026