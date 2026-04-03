Beaussais-sur-Mer

Apéro perché dans les arbres

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vivez l’aventure d’un apéro perché original à 14 mètres de haut ! Grimpe avec technique cordes lianes, puis moment de convivialité dans la canopée avec boisson locale et gourmandises. Une expérience unique pour se ressourcer dans le calme de la forêt.

– Prestation sur réservation.

– Activité accessible à tous sans limite d’âge (y compris les jeunes enfants) ou de handicap.

– D’autres dates possibles suivant les disponibilités

Adresse communiquée lors de la réservation. .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68

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English :

L’événement Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme