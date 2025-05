Apéro pétanque & Barbecue – SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan, 8 juin 2025 18:00, Campan.

Hautes-Pyrénées

Apéro pétanque & Barbecue SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 18:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Les beaux jours reviennent, c’est le

moment de reprendre les tournois de

pétanque autour d’un apéritif et d’un

bon barbecue !

Repas a réserver.

hébergements a partir de 10€ pour les évènements, restauration sur place pour tous les évènements.

Adhésion a l’association obligatoire (2€/ adulte uniquement) participation libre mais nécessaire a la rémunération des artistes. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

The warm weather is back, and it’s time

time to resume the pétanque tournaments

around an aperitif and a good

barbecue!

Meals to be reserved.

German :

Die schönen Tage kommen zurück, es ist Zeit

zeit, um die Turniere wieder aufzunehmen

pétanque bei einem Aperitif und einem

guten Barbecue zu genießen!

Mahlzeiten sind zu reservieren.

Italiano :

Torna il bel tempo ed è tempo di riprendere la

di riprendere i tornei di pétanque

tornei di petanque davanti a un aperitivo e a una

una buona grigliata!

I pasti devono essere prenotati in anticipo.

Espanol :

Vuelve el buen tiempo y es hora

hora de reanudar los torneos de petanca

torneos de petanca con un aperitivo y una

¡una buena barbacoa!

Las comidas deben reservarse con antelación.

