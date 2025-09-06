APÉRO PÉTANQUE & BARBECUE SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

APÉRO PÉTANQUE & BARBECUE SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 6 septembre 2025.

APÉRO PÉTANQUE & BARBECUE

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

APÉRO 18H & BBQ 20H

On profite des derniers moments de l’été pour faire notre dernier apéro pétanque de

l’année ! Venez participer à un tournoi de pétanque et ensuite profiter d’un bon

barbecue !

Sur réservation.

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

APÉRO 18H & BBQ 20H

We’re taking advantage of the last moments of summer to have our last petanque aperitif of the year!

of the year! Come and take part in a pétanque tournament and then enjoy a good

barbecue!

German :

APERITIF 18 UHR & BBQ 20 UHR

Wir nutzen die letzten Momente des Sommers, um unseren letzten Pétanque-Apéro des Jahres zu veranstalten

des Jahres zu veranstalten! Kommen Sie und nehmen Sie an einem Boule-Turnier teil und genießen Sie anschließend ein gutes

grillfest!

Italiano :

APERITIVO ORE 18.00 & BBQ ORE 20.00

Approfittiamo degli ultimi momenti dell’estate per fare l’ultimo aperitivo di petanque dell’anno!

dell’anno! Venite a partecipare a un torneo di pétanque e poi godetevi un buon

barbecue!

Espanol :

APERITIVO 18H Y BARBACOA 20H

¡Aprovechamos los últimos momentos del verano para celebrar nuestro último aperitivo de petanca del año!

¡del año! Ven a participar en un torneo de petanca y después disfruta de una buena

¡barbacoa!

