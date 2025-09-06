APÉRO PÉTANQUE & BARBECUE SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
APÉRO PÉTANQUE & BARBECUE
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
APÉRO 18H & BBQ 20H
On profite des derniers moments de l’été pour faire notre dernier apéro pétanque de
l’année ! Venez participer à un tournoi de pétanque et ensuite profiter d’un bon
barbecue !
Sur réservation.
Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). .
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
English :
APÉRO 18H & BBQ 20H
We’re taking advantage of the last moments of summer to have our last petanque aperitif of the year!
of the year! Come and take part in a pétanque tournament and then enjoy a good
barbecue!
German :
APERITIF 18 UHR & BBQ 20 UHR
Wir nutzen die letzten Momente des Sommers, um unseren letzten Pétanque-Apéro des Jahres zu veranstalten
des Jahres zu veranstalten! Kommen Sie und nehmen Sie an einem Boule-Turnier teil und genießen Sie anschließend ein gutes
grillfest!
Italiano :
APERITIVO ORE 18.00 & BBQ ORE 20.00
Approfittiamo degli ultimi momenti dell’estate per fare l’ultimo aperitivo di petanque dell’anno!
dell’anno! Venite a partecipare a un torneo di pétanque e poi godetevi un buon
barbecue!
Espanol :
APERITIVO 18H Y BARBACOA 20H
¡Aprovechamos los últimos momentos del verano para celebrar nuestro último aperitivo de petanca del año!
¡del año! Ven a participar en un torneo de petanca y después disfruta de una buena
¡barbacoa!
