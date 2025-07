APÉRO PÉTANQUE & CONCERT BISO MUZIKI SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

APÉRO PÉTANQUE & CONCERT BISO MUZIKI SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 16 août 2025.

APÉRO PÉTANQUE & CONCERT BISO MUZIKI

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Biso met l’accent sur la valorisation du métissage entre la musique et l’Afrique et celle de l’Occident, jazz, pop, funck, gospel, rock et bien d’autres styles.

18h apéro

21h concert

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). Participation libre mais nécessaire aux spectacles et concert.

Possibilité de restauration sur place. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

Biso focuses on the fusion of African and Western music, jazz, pop, funk, gospel, rock and many other styles.

German :

Biso legt den Schwerpunkt auf die Aufwertung der Vermischung von Musik aus Afrika und dem Westen, Jazz, Pop, Funck, Gospel, Rock und vielen anderen Stilen.

Italiano :

Biso si concentra sulla fusione di musica africana e occidentale, jazz, pop, funk, gospel, rock e molti altri stili.

Espanol :

Biso se centra en la fusión de música africana y occidental, jazz, pop, funk, gospel, rock y muchos otros estilos.

