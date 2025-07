APÉRO PÉTANQUE & CONCERT KOFI SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

APÉRO PÉTANQUE & CONCERT KOFI SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 19 juillet 2025.

APÉRO PÉTANQUE & CONCERT KOFI

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-19 21:00:00

fin : 2025-07-19

Début : 2025-07-19 21:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

KOFI, un voyage sonore unique porté par Alexis Hountondji, artiste franco-béninois qui

fusionne les racines ouest-africaines avec des influences contemporaines.

PARTICIPATION LIBRE

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

KOFI, a unique sonic journey led by Alexis Hountondji, a Franco-Beninese artist who

who fuses West African roots with contemporary influences.

FREE PARTICIPATION

German :

KOFI, eine einzigartige Klangreise, getragen von Alexis Hountondji, einem französisch-beninischen Künstler, der

westafrikanische Wurzeln mit zeitgenössischen Einflüssen verschmelzen lässt.

FREIE TEILNAHME

Italiano :

KOFI, un viaggio sonoro unico guidato da Alexis Hountondji, un artista franco-beninese che

che fonde le radici dell’Africa occidentale con le influenze contemporanee.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Espanol :

KOFI, un viaje sonoro único dirigido por Alexis Hountondji, artista franco-beninés que

que fusiona las raíces de África Occidental con influencias contemporáneas.

PARTICIPACIÓN LIBRE

