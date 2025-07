APÉRO PÉTANQUE & CONCERT WELCOME WENDY SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

APÉRO PÉTANQUE & CONCERT WELCOME WENDY SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 9 août 2025.

APÉRO PÉTANQUE & CONCERT WELCOME WENDY

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Dans le monde extravagant de Welcome Wendy, le

Folk flirte avec la soûl et le hip-hop, le cabaret avec le sit com, le

Chic avec le mauvais goût.

18h apéro

21h concert

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). Participation libre mais nécessaire aux spectacles et concert.

Possibilité de restauration sur place. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

In the extravagant world of Welcome Wendy, folk

Folk flirts with booze and hip-hop, cabaret with sit com, chic with bad taste

Chic with bad taste.

German :

In der extravaganten Welt von Welcome Wendy ist der

Folk mit Soul und Hip-Hop flirten, Kabarett mit Sit Com, der

Chic mit dem schlechten Geschmack.

Italiano :

Nello stravagante mondo di Welcome Wendy, il folk

Il folk flirta con l’alcol e l’hip-hop, il cabaret con la sit com e lo chic con il cattivo gusto

Chic con il cattivo gusto.

Espanol :

En el extravagante mundo de Welcome Wendy, el folk

El folk coquetea con el alcohol y el hip-hop, el cabaret con la comedia de situación y el chic con el mal gusto

Chic con el mal gusto.

