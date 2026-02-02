Apéro Pétassou (carnaval) Quai Cyrano Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
À partir de 17h, profitez de la plus belle vue de Bergerac pour assister au jugement de Pétassou.
Formule Carnaval (7 €) 1 verre de vin (ou soft) accompagné d’un petit grignotage.
Sans réservation .
