Apéro Pétassou (carnaval) Quai Cyrano Bergerac

Apéro Pétassou (carnaval)

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

À partir de 17h, profitez de la plus belle vue de Bergerac pour assister au jugement de Pétassou.

Formule Carnaval (7 €) 1 verre de vin (ou soft) accompagné d’un petit grignotage.

Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Apéro Pétassou (carnaval)

