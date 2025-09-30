Apéro Philo Dieuze
Apéro Philo Dieuze mardi 30 septembre 2025.
Apéro Philo
94 impasse Jean Laurain Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-09-30 18:00:00
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Un rendez-vous convivial ouvert à tous pour prendre le temps de réfléchir sur des sujets de société.Adultes
94 impasse Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr
English :
A friendly get-together open to all, where you can take the time to reflect on social issues.
German :
Ein geselliges Treffen, das allen offen steht, um sich die Zeit zu nehmen, über gesellschaftliche Themen nachzudenken.
Italiano :
Un incontro amichevole aperto a tutti, in cui ci si può prendere il tempo per riflettere su questioni sociali.
Espanol :
Un encuentro amistoso y abierto a todos, en el que podrá tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre cuestiones sociales.
L’événement Apéro Philo Dieuze a été mis à jour le 2025-09-18 par OT DU PAYS SAULNOIS