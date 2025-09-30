Apéro Philo Dieuze

Apéro Philo Dieuze mardi 30 septembre 2025.

Apéro Philo

94 impasse Jean Laurain Dieuze Moselle

Un rendez-vous convivial ouvert à tous pour prendre le temps de réfléchir sur des sujets de société.Adultes

94 impasse Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr

English :

A friendly get-together open to all, where you can take the time to reflect on social issues.

German :

Ein geselliges Treffen, das allen offen steht, um sich die Zeit zu nehmen, über gesellschaftliche Themen nachzudenken.

Italiano :

Un incontro amichevole aperto a tutti, in cui ci si può prendere il tempo per riflettere su questioni sociali.

Espanol :

Un encuentro amistoso y abierto a todos, en el que podrá tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre cuestiones sociales.

L’événement Apéro Philo Dieuze a été mis à jour le 2025-09-18 par OT DU PAYS SAULNOIS