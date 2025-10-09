Apéro-philo Coffee shop la fabrique Gourdon
Apéro-philo Coffee shop la fabrique Gourdon jeudi 9 octobre 2025.
Apéro-philo
Coffee shop la fabrique 1 Place de la Libération Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09 20:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Vous êtes conviés à partager une discussion philosophique autour de la question Peut-on encore croire au progrès ?
Vous êtes conviés à partager une discussion philosophique autour de la question Peut-on encore croire au progrès ? .
L’occasion de partager ses idées, de les faire évoluer, ou simplement d’écouter.
Cette discussion sera animée par Bruno Chabert et Jacques Jay.
À partir de 16 ans. .
Coffee shop la fabrique 1 Place de la Libération Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65
English :
You are invited to share a philosophical discussion around the question Can we still believe in progress?
German :
Sie sind eingeladen, eine philosophische Diskussion über die Frage Kann man noch an den Fortschritt glauben? zu teilen
Italiano :
Siete invitati a condividere una discussione filosofica intorno alla domanda Possiamo ancora credere nel progresso?
Espanol :
Le invitamos a compartir un debate filosófico en torno a la pregunta ¿Podemos seguir creyendo en el progreso?
L’événement Apéro-philo Gourdon a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Gourdon