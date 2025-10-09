Apéro-philo Coffee shop la fabrique Gourdon

Vous êtes conviés à partager une discussion philosophique autour de la question Peut-on encore croire au progrès ?

L’occasion de partager ses idées, de les faire évoluer, ou simplement d’écouter.

Cette discussion sera animée par Bruno Chabert et Jacques Jay.

À partir de 16 ans. .

Coffee shop la fabrique 1 Place de la Libération Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65

English :

You are invited to share a philosophical discussion around the question Can we still believe in progress?

German :

Sie sind eingeladen, eine philosophische Diskussion über die Frage Kann man noch an den Fortschritt glauben? zu teilen

Italiano :

Siete invitati a condividere una discussione filosofica intorno alla domanda Possiamo ancora credere nel progresso?

Espanol :

Le invitamos a compartir un debate filosófico en torno a la pregunta ¿Podemos seguir creyendo en el progreso?

