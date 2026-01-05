Apéro philo Place du Vieux Château Montbron

Apéro philo

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Nathalie Coulvier nous invite à débattre de petites ou grandes questions en confrontant nos expériences à la lumière des philosophes.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

English :

Nathalie Coulvier invites us to debate questions big and small, comparing our experiences in the light of philosophers.

