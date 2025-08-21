Apéro plage avec DJ Click ! Digue (poste de secours) Saint-Aubin-sur-Mer

Digue (poste de secours) 12 Boulevard Léon Favreau Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-08-21

Surnommé DJ tout terrain, sollicité aux 4 coins de la planète, DJ Click est une référence internationale en matière de métissage musical.

Avec ses mixes entraînants, DJ Click saura faire vibrer le poste de secours pour cette dernière soirée d’apéro plage!

Rendez-vous de 18h à 22h, sur la plage au niveau du poste de secours. .

English : Apéro plage avec DJ Click !

Nicknamed an all-terrain DJ, in demand all over the world, DJ Click is an international benchmark for musical crossbreeding

German : Apéro plage avec DJ Click !

DJ Click, der als Allround-DJ bezeichnet wird und auf der ganzen Welt auflegt, ist eine internationale Referenz für die Vermischung von Musik

Italiano :

Conosciuto come DJ a tutto tondo, richiesto ai 4 angoli del mondo, DJ Click è un punto di riferimento internazionale per la fusione musicale

Espanol :

Conocido como un DJ polifacético, solicitado en los 4 rincones del planeta, DJ Click es un referente internacional de la fusión musical

