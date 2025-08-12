Apéro plage Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Lac des Settons Domaine de la cabane verte Montsauche-les-Settons Nièvre

Début : 2025-08-12 16:00:00

fin : 2025-08-12 23:30:00

2025-08-12

Apéro plage au Domaine de la cabane verte au lac des Settons. A partir de 16h avec DJ’s Moodyfrenchboy et Jules Camos. Bar restauration et repas braséro sur réservation par téléphone. .

Lac des Settons Domaine de la cabane verte Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 00 93 79

