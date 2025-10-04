Apéro planchette spécial Fête des Vendanges Barr

Apéro planchette spécial Fête des Vendanges Barr samedi 4 octobre 2025.

1 rue Rotland Barr Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Partagez un moment chaleureux, convivial et gourmand autour d’une dégustation d’un crémant et trois vins accompagnés de charcuteries et fromages locaux !

1 rue Rotland Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 08 63 info@klipfel.com

English :

Share a warm, convivial and gourmet moment over a tasting of a crémant and three wines accompanied by local charcuterie and cheeses!

German :

Teilen Sie einen warmen, geselligen und leckeren Moment bei der Verkostung eines Crémant und dreier Weine, begleitet von lokalen Wurst- und Käsesorten!

Italiano :

Condividete un momento caldo, amichevole e gastronomico con una degustazione di un crémant e di tre vini accompagnati da salumi e formaggi locali!

Espanol :

Comparta un momento cálido, amistoso y gastronómico con una degustación de un crémant y tres vinos acompañados de embutidos y quesos locales

