Apéro-poésie Liberté, coeur battant avec la Brigade Poétique Bibliothèque Ségrie

Apéro-poésie Liberté, coeur battant avec la Brigade Poétique

Bibliothèque 24 Rue Pierreuse Ségrie Sarthe

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Dans le cadre du Printemps des Poètes, autour du thème Liberté, force vive .

À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !

Le vendredi 13 mars à partir de 19h, rendez-vous à la bibliothèque de Ségrie pour une soirée apéro-poésie Liberté, coeur battant avec la Brigade Poétique. Partagez un moment de convivialité à l’occasion d’une lecture de textes poétiques par la Brigade Poétique.

Animation gratuite, réservation possible au 06 52 01 73 93. .

Bibliothèque 24 Rue Pierreuse Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, on the theme of Liberté, force vive .

