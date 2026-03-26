Apéro poésie printemps des poètes – librairie Syllabes Librairie Syllabes Millau

Apéro poésie printemps des poètes – librairie Syllabes

Librairie Syllabes 14 rue du Mandarous Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

La librairie Syllabes vous convie à un apéro poésie dans le cadre du Printemps des Poètes 2026 jeudi 26 mars à partir de 18h. Choisissez un poème autour du thème de cette année La liberté. Force vive, déployée (ou pas). Vous pourrez le lire et entendre ceux choisis par d’autres. Pour les plus timides, nos libraires se feront un plaisir de lire pour vous. Qu’ils soient écrits par vous ou par un poète que vous aimez, venez partager des textes et un moment chaleureux et convivial autour de la poésie et de sa liberté.

Vos libraires partageront des morceaux choisis de l’anthologie Liberté, visas pour un monde ouvert paru aux éditions Bruno Doucey et vous offriront de quoi boire et grignoter. .

Librairie Syllabes 14 rue du Mandarous Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 15 15 syllabes@orange.fr

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L’événement Apéro poésie printemps des poètes – librairie Syllabes Millau a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)