Apéro poétique Printemps des poètes Bibliothèque Varzy
Apéro poétique Printemps des poètes Bibliothèque Varzy mardi 24 mars 2026.
Apéro poétique Printemps des poètes
Bibliothèque 13 rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 19:00:00
fin : 2026-03-24 21:00:00
Date(s) :
2026-03-24
La bibliothèque de Varzy propose un apéro poétique dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des poètes Lecture de poèmes écrits au cours de l’atelier d’écriture ainsi que d’autres Lamartine, Hugo, Beaudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Césaire, Desnos, Cadou, Cendrars .
Bibliothèque 13 rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88
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English :
L’événement Apéro poétique Printemps des poètes Varzy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Clamecy Haut Nivernais