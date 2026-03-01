Apéro poétique Printemps des poètes Bibliothèque Varzy

Apéro poétique Printemps des poètes

Bibliothèque 13 rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24 21:00:00

Date(s) :

2026-03-24

La bibliothèque de Varzy propose un apéro poétique dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des poètes Lecture de poèmes écrits au cours de l’atelier d’écriture ainsi que d’autres Lamartine, Hugo, Beaudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Césaire, Desnos, Cadou, Cendrars .

Bibliothèque 13 rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88

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English :

L’événement Apéro poétique Printemps des poètes Varzy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Clamecy Haut Nivernais