Apéro Polar de La compagnie des Hommes à Vitré Vitré

Apéro Polar de La compagnie des Hommes à Vitré

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Apéro Polar de la Compagnie des Hommes, mis en scène par Didier Ruiz à l’auditorium Mozart de Vitré le samedi 22 novembre à 18h.

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du conte et du suspens policier particulier à travers un personnage hors du commun Le Poulpe. Ce dernier nous entraîne dans les méandres politico-familiaux du côté de Dieppe où l’on suit les aventures de Gabriel Lecouvreur dans une histoire de suicidés, avec une jeune et charmante étudiante, un punk plus bête que méchant, des aristocrates véreux, des bières à chaque page, des falaises où la promenade est parfois dangereuse. Le tout adapté et découpé en 4 épisodes de 30 minutes par deux comédiens, un homme et une femme.

Durée 2h avec apéro-entracte.

Pour tous dès 12 ans

Placement libre.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Auditorium Mozart, Centre Culturel Jacques Duhamel, 6 rue de Verdun, 35500 Vitré. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

