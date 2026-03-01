Apéro Polar Episodes 1 et 2

Bibliothèque Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Programmation dans le cadre de l’événement Prix Polar en Touraine Val de Vienne.

Par La Cie des Hommes.

D’après D’amour et dope fraîche de Caryl Férey et Sophie Couronne (Editions Baleine). Interprétation: Myriam Assouline et Mathieu Dion.

Menez l’enquête dans un univers 100 % polar.

Programmation dans le cadre de l’événement Prix Polar en Touraine Val de Vienne.

Par La Cie des Hommes. D’après D’amour et dope fraîche de Caryl Férey et Sophie Couronne (Editions Baleine). Interprétation: Myriam Assouline et Mathieu Dion.

Menez l’enquête dans un univers 100 % polar.

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille collée au poste de radio, retrouver le plaisir du conte et du suspens policier particulier à travers un personnage hors du commun Le Poulpe.

A partir de 14 ans. Réservations conseillées auprès de la bibliothèque. .

Bibliothèque Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 74 68 bibchampigny@hotmail.fr

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English :

Program as part of the Prix Polar en Touraine Val de Vienne event.

By La Cie des Hommes.

Based on D’amour et dope fraîche by Caryl Férey and Sophie Couronne (Editions Baleine). Performed by Myriam Assouline and Mathieu Dion.

Lead the investigation in a 100% thriller universe.

L’événement Apéro Polar Episodes 1 et 2 Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-03-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme