APÉRO PONTON Frontignan 17 juillet 2025

Hérault

APÉRO PONTON Frontignan Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Au programme, de nombreuses animations :- Écogestes Méditerranée sensibiliser les plaisanciers au respect de la mer.- Campagne sécurité Que faire en cas de voie d’eau sur votre bateau .- Distribution de sacs Je navigue, je trie et de cendriers de poche.- Stand recyclerie espace dons d’objets lies à la plaisance.- Stands animés par le CPIE du Bassin de Thau et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Frontignan.Informations pratiques Organisé par la ville de Frontignan la Peyrade et le port de plaisance.Gratuit. Tout public. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

