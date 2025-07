Apéro-ponton Saint-Philibert

Apéro-ponton Saint-Philibert jeudi 24 juillet 2025.

Apéro-ponton

Port Deun Saint-Philibert Morbihan

Pour apprendre à mieux respecter notre environnement fragile de façon ludique, rendez-vous cet été sur les pontons pour échanger autour d’un verre.

Les animations proposées, pour petits et grands, seront l’occasion de transmettre des informations pratiques et de nouvelles connaissances sur l’environnement et la biodiversité locale accompagnés d’astuces et de bons gestes pour les préserver.

Rendez-vous donc jeudi 24 juillet à partir de 17h à Port Deun .

Port Deun Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

