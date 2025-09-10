APÉRO PORTES OUVERTES Olonzac

APÉRO PORTES OUVERTES Olonzac mercredi 10 septembre 2025.

APÉRO PORTES OUVERTES

Boulevard Pasteur Olonzac Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Lancez la saison avec VEEM lors de notre Apéro Portes Ouvertes ! Une soirée conviviale pour retrouver amis, découvrir le programme d’automne et rencontrer une communauté internationale. Apéritifs, échanges et bonne humeur au cœur du Minervois. Venez quand vous voulez !

VEEM (Vivre Ensemble En Minervois) vous invite à son Apéro Portes Ouvertes, une soirée festive et conviviale pour lancer la nouvelle saison. Avec des membres venus de plus de 20 nationalités, VEEM rassemble une communauté dynamique et chaleureuse. Que vous soyez un habitué ou simplement curieux, c’est l’occasion idéale de rencontrer les organisateurs, retrouver vos amis, faire de nouvelles connaissances et découvrir le programme d’automne : cours de langues, activités culturelles, événements festifs… Vous pourrez aussi renouveler votre adhésion ou vous inscrire pour la première fois (carte ou chèque uniquement). Apéritifs et amuse-bouches seront proposés tout au long de la soirée pour trinquer ensemble à la rentrée. Les portes sont ouvertes entre 17h et 20h venez quand vous le souhaitez. Pas besoin de s’inscrire, mais cela nous aide à prévoir suffisamment de vin et de gourmandises. On vous attend avec plaisir ! .

Boulevard Pasteur Olonzac 34210 Hérault Occitanie

English :

Kick off the season with VEEM at our Apéro Portes Ouvertes! A convivial evening to meet friends, discover the fall program and meet an international community. Aperitifs, exchanges and good humor in the heart of the Minervois region. Come along whenever you like!

German :

Starten Sie die Saison mit VEEM bei unserem Apéro der offenen Tür! Ein geselliger Abend, um Freunde zu treffen, das Herbstprogramm zu entdecken und eine internationale Gemeinschaft kennenzulernen. Aperitifs, Austausch und gute Laune im Herzen des Minervois. Kommen Sie, wann Sie wollen!

Italiano :

Date il via alla stagione con VEEM al nostro Apéro Portes Ouvertes! Una serata conviviale per incontrare gli amici, conoscere il programma autunnale e incontrare una comunità internazionale. Aperitivo, socializzazione e buon umore nel cuore del Minervois. Venite quando volete!

Espanol :

Comience la temporada con VEEM en nuestro Apéro Portes Ouvertes Una velada agradable para encontrarse con los amigos, informarse sobre el programa de otoño y conocer a una comunidad internacional. Copas, tertulia y buen humor en el corazón del Minervois. Venga cuando quiera

L’événement APÉRO PORTES OUVERTES Olonzac a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC