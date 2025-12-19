Apéro pour parents débordés ! Parking Route d’Arlay Commenailles

Apéro pour parents débordés !

Parking Route d’Arlay Périscolaire de St Germain les Arlay Commenailles Jura

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

2026-01-16

Envie d’un temps pour se poser entre parents ? Rendez-vous dans les locaux du périscolaire de St Germain les Arlay le vendredi 16 janvier à 18h !

Au programme un apéro, des rencontres, des échanges sur la thématique du bien-être et de la santé, et des activités pour occuper vos enfants pendant que vous discutez entre grands !

Gratuit Sur inscription

Organisé par la Communauté de Communes, animé par la Mutualité Française

Renseignements 06 80 33 88 90 .

Parking Route d'Arlay Périscolaire de St Germain les Arlay Commenailles 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 88 90

English : Apéro pour parents débordés !

