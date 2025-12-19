Apéro pour parents débordés ! Parking Route d’Arlay Commenailles
Apéro pour parents débordés ! Parking Route d’Arlay Commenailles vendredi 16 janvier 2026.
Apéro pour parents débordés !
Parking Route d’Arlay Périscolaire de St Germain les Arlay Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Envie d’un temps pour se poser entre parents ? Rendez-vous dans les locaux du périscolaire de St Germain les Arlay le vendredi 16 janvier à 18h !
Au programme un apéro, des rencontres, des échanges sur la thématique du bien-être et de la santé, et des activités pour occuper vos enfants pendant que vous discutez entre grands !
Gratuit Sur inscription
Organisé par la Communauté de Communes, animé par la Mutualité Française
Renseignements 06 80 33 88 90 .
Parking Route d’Arlay Périscolaire de St Germain les Arlay Commenailles 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 88 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro pour parents débordés !
L’événement Apéro pour parents débordés ! Commenailles a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme JurAbsolu