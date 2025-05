APÉRO PRIDE – Montpellier, 14 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

APÉRO PRIDE Rue Pitot Montpellier Hérault

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Parce qu’après la Pride, on a encore envie de faire la fête et célébrer nos Fiertés…

Nous vous avons préparé un show LÉ-GEN-DAIRE !

Avec Lalla Rami, Perseo, Punani, la Big Bertha & Misty Phoenix (Wtf la line up de fou ! Et c’est une soirée GRATUITE )

RENDEZ-VOUS LE 14 JUIN DE 19H00 À 00h00 AU PEYROU !

ENTREE GRATUITE

FoodTruck & Bar sur place .

Rue Pitot

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Because after Pride, we still want to party and celebrate our Pride…

We’ve prepared a LÉ-GEN-DAIRE show for you!

German :

Weil wir auch nach der Pride noch Lust haben, zu feiern und unsere Prides zu zelebrieren…

Wir haben eine LÉ-GEN-DAIRE-Show für Sie vorbereitet!

Italiano :

Perché dopo il Pride, vogliamo ancora fare festa e celebrare il nostro Pride…

Abbiamo messo insieme uno spettacolo LÉ-GEN-DAIRE per voi!

Espanol :

Porque después del Orgullo, todavía queremos fiesta y celebrar nuestro Orgullo…

¡Hemos preparado un espectáculo LÉ-GEN-DAIRE para ti!

L’événement APÉRO PRIDE Montpellier a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT MONTPELLIER