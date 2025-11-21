Apéro Primeur Le Cellier des Quatre Tours Venelles

Apéro Primeur

Vendredi 21 novembre 2025 de 18h à 21h. Le Cellier des Quatre Tours 56 avenue de la Grande Bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Découvrez notre Primeur le vendredi 20 novembre.

L’occasion de célébrer ensemble le fruit de notre travail et de notre terroir.

Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé Le Primeur des Quatre Tours est prêt à être dégusté !

Nous vous invitons à venir le découvrir lors d’une soirée conviviale et gourmande, à la cave des Quatre Tours !

RENDEZ-VOUS VENDREDI 20 NOVEMBRE de 18H00 à 21H00

Entrée libre et gratuite .

Le Cellier des Quatre Tours 56 avenue de la Grande Bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 94 23 cellier@quatretours.com

English :

Discover our Primeur on Friday November 20.

An opportunity to celebrate the fruits of our labor and our terroir.

German :

Entdecken Sie unseren Primeurwein am Freitag, den 20. November.

Eine Gelegenheit, gemeinsam die Früchte unserer Arbeit und unseres Terroirs zu feiern.

Italiano :

Scoprite il nostro Primeur venerdì 20 novembre.

Un’occasione per celebrare insieme i frutti del nostro lavoro e del nostro terroir.

Espanol :

Descubra nuestro Primeur el viernes 20 de noviembre.

Una oportunidad para celebrar juntos los frutos de nuestro trabajo y nuestro terruño.

