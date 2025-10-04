APÉRO-QUIZ ANIMÉ ET DÉDICACE AVEC MAXIME GENDRON Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc

Gratuit – dans la limite des places disponibles

Fan de manga ? À vos buzzers !

Testez vos connaissances lors d’un quiz fun et convivial animé par Maxime Gendron, auteur de Mangashi. Héros cultes, mangakas emblématiques, séries mythiques : serez-vous incollable ?

Suivi d’un temps d’échange et de dédicace de son ouvrage, consacré aux magazines de prépublication japonais, un format clé dans l’histoire du manga.

18h à 19h – Apéro-quiz

19h à 20h – Dédicace de Mangashi

Tout public

️ Maxime Gendron, youtubeur (L’Archipel Otageek), essayiste et conférencier, partagera avec passion son expertise sur ce sujet fascinant.

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://poleculturelfavols.carbon-blanc.fr/accueil Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Maxime vous met au défi : manga en questions ! #NuitDesBibliothèques

© Maxime Gendron