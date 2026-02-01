Apéro quiz Blind test Mours-Saint-Eusèbe
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-02-03 19:00:00
Viens participer à notre apéro quiz blind test et tente de remporter une enceinte connectée !
On t’attends pour le rendez vous du mardi soir !
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
Come and take part in our apéro quiz blind test and try to win a connected speaker!
We look forward to seeing you on Tuesday evening!
L’événement Apéro quiz Blind test Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme