Apéro-Quiz Bourbonnais Patrimoine et Architecture Allier Bourbonnais Attractivité Moulins
Apéro-Quiz Bourbonnais Patrimoine et Architecture Allier Bourbonnais Attractivité Moulins jeudi 18 septembre 2025.
Apéro-Quiz Bourbonnais Patrimoine et Architecture
Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:00:00
Date(s) :
2025-09-18
À l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, on s’offre une soirée conviviale autour de bon produits du terroir et de verres bien mérités ! Soirée spéciale patrimoine et architecture
.
Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 81 50 contact@allier-bourbonnais.fr
English :
The Allier Bourbonnais Attractivité agency invites you to a convivial evening of local produce and well-deserved drinks! Heritage and architecture evening
German :
In der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité gönnt man sich einen geselligen Abend bei guten regionalen Produkten und wohlverdienten Drinks! Spezieller Abend zu Kulturerbe und Architektur
Italiano :
L’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité vi aspetta per una serata conviviale all’insegna dei prodotti locali e dei meritati drink! Serata speciale sul patrimonio e l’architettura
Espanol :
La agencia Allier Bourbonnais Attractivité le invita a una agradable velada a base de productos locales y bebidas bien merecidas Velada especial patrimonio y arquitectura
L’événement Apéro-Quiz Bourbonnais Patrimoine et Architecture Moulins a été mis à jour le 2025-09-15 par Office du tourisme de Moulins & sa région