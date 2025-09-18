Apéro-Quiz Bourbonnais Patrimoine et Architecture Allier Bourbonnais Attractivité Moulins

Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:00:00

2025-09-18

À l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, on s’offre une soirée conviviale autour de bon produits du terroir et de verres bien mérités ! Soirée spéciale patrimoine et architecture
Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 81 50  contact@allier-bourbonnais.fr

English :

The Allier Bourbonnais Attractivité agency invites you to a convivial evening of local produce and well-deserved drinks! Heritage and architecture evening

German :

In der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité gönnt man sich einen geselligen Abend bei guten regionalen Produkten und wohlverdienten Drinks! Spezieller Abend zu Kulturerbe und Architektur

Italiano :

L’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité vi aspetta per una serata conviviale all’insegna dei prodotti locali e dei meritati drink! Serata speciale sul patrimonio e l’architettura

Espanol :

La agencia Allier Bourbonnais Attractivité le invita a una agradable velada a base de productos locales y bebidas bien merecidas Velada especial patrimonio y arquitectura

