Apéro-quiz de Noël Haguenau

Apéro-quiz de Noël

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 18:30:00

2025-12-05

Et si on s’amusait avec la magie de Noël ? Questions insolites sur les traditions de Noël, les films cultes, les chansons emblématiques ou encore les coutumes du monde entier. Entre amis ou en famille, formez votre équipe et plongez dans l’esprit des fêtes. Il ne vous reste plus qu’à jouer et à tester vos connaissances autour de ce quiz joyeux et festif. Vous êtes seul ? Nous vous trouverons des partenaires. 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Let’s have some fun with the magic of Christmas! Unusual questions about Christmas traditions, cult films, iconic songs and customs from around the world. With friends or family, form your own team and get into the holiday spirit.

German :

Wie wäre es mit einem kleinen Spaß mit der Magie von Weihnachten? Ungewöhnliche Fragen zu Weihnachtsbräuchen, Kultfilmen, berühmten Liedern und Bräuchen aus aller Welt. Ob mit Freunden oder der Familie, stellen Sie Ihr Team zusammen und tauchen Sie in den Geist der Feiertage ein.

Italiano :

Divertiamoci con la magia del Natale! Domande insolite su tradizioni natalizie, film cult, canzoni iconiche e usanze di tutto il mondo. Con gli amici o la famiglia, formate la vostra squadra ed entrate nello spirito delle feste.

Espanol :

¡Divirtámonos con la magia de la Navidad! Preguntas insólitas sobre tradiciones navideñas, películas de culto, canciones emblemáticas y costumbres de todo el mundo. Con amigos o en familia, forme su propio equipo y déjese llevar por el espíritu festivo.

