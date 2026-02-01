Apéro Quiz avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Apéro Quiz

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 19:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Retrouve nous pour défier tes concurrents !

On t’attends avec ton équipe pour 30 questions de culture générale et 10 questions Blind test !

50€ de conso à gagner !

.

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us to challenge your competitors!

We’re waiting for you and your team for 30 general knowledge questions and 10 blind test questions!

50? worth of drinks to be won!

L’événement Apéro Quiz Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-02-14 par Valence Romans Tourisme