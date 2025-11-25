Apéro Quiz My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe
Apéro Quiz My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe mardi 25 novembre 2025.
Apéro Quiz My Beers Mours
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 19:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Apéro Quiz classique, puis diffusion du match Marseille Newcastle… en direct bien sur!
.
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
Classic Aperitif Quiz, followed by a live broadcast of the Marseille ? Newcastle… live, of course!
German :
Klassisches Apero-Quiz, dann Übertragung des Spiels Marseille ? Newcastle… live natürlich!
Italiano :
Un classico quiz da aperitivo, seguito dalla trasmissione in diretta della partita Marsiglia-Newcastle… in diretta, ovviamente! Newcastle… in diretta, naturalmente!
Espanol :
Un clásico Aperitivo Quiz, seguido de la retransmisión en directo del Marsella ? Newcastle… ¡en directo, por supuesto!
L’événement Apéro Quiz My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-20 par Valence Romans Tourisme