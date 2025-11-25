Apéro Quiz My Beers Mours

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Apéro Quiz classique, puis diffusion du match Marseille Newcastle… en direct bien sur!

.

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Classic Aperitif Quiz, followed by a live broadcast of the Marseille ? Newcastle… live, of course!

German :

Klassisches Apero-Quiz, dann Übertragung des Spiels Marseille ? Newcastle… live natürlich!

Italiano :

Un classico quiz da aperitivo, seguito dalla trasmissione in diretta della partita Marsiglia-Newcastle… in diretta, ovviamente! Newcastle… in diretta, naturalmente!

Espanol :

Un clásico Aperitivo Quiz, seguido de la retransmisión en directo del Marsella ? Newcastle… ¡en directo, por supuesto!

L’événement Apéro Quiz My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-20 par Valence Romans Tourisme