Apéro quiz My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe

Apéro quiz My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe mardi 2 décembre 2025.

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

2025-12-02 19:30:00
2025-12-02

Tu as passé des heures devant Netflix ? C’est le moment d’affronter tes adversaires sur un quiz spécial sur tes séries préférées ! Tente de remporter un calendrier de l’avent avec une bonne bière sélectionnée spécialement pour toi chaque jour !
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15  contact@mybeers.fr

English :

Have you spent hours watching Netflix? It’s time to take on your opponents in a special quiz on your favorite series! Try to win an advent calendar with a good beer selected especially for you each day!

