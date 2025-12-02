Apéro quiz My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe

Apéro quiz My Beers

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 19:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Tu as passé des heures devant Netflix ? C’est le moment d’affronter tes adversaires sur un quiz spécial sur tes séries préférées ! Tente de remporter un calendrier de l’avent avec une bonne bière sélectionnée spécialement pour toi chaque jour !

+33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Have you spent hours watching Netflix? It’s time to take on your opponents in a special quiz on your favorite series! Try to win an advent calendar with a good beer selected especially for you each day!

