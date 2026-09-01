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AGENDA · Évron

Apéro Quiz Que mettons nous dans notre assiette ? Le Trait d’Union Évron

lundi 28 septembre 2026 · Le Trait d'Union · Évron

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Trait d'Union
Adresse
32 Bis rue de Montaigu
Ville
53600 Évron
Département
Mayenne
Tarif

Évron

Apéro Quiz Que mettons nous dans notre assiette ?

Le Trait d’Union 32 Bis rue de Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:00:00
fin : 2026-09-28 19:30:00

Date(s) :
2026-09-28

Dans une ambiance conviviale, les participants seront invités à tester leurs connaissances sur l’alimentation.
Un quiz interactif construit à partir des questions recueillies auprès des habitants du territoire. Un moment d’échanges et de sensibilisation permettra d’aborder les notions d’équilibre alimentaire de manière ludique.
Animation gratuite, sur inscription.   .

Le Trait d’Union 32 Bis rue de Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22  accueil-traitdunion@evron.fr

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English :

In a friendly atmosphere, participants will be invited to test their knowledge of nutrition.

L’événement Apéro Quiz Que mettons nous dans notre assiette ? Évron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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